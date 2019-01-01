الاتحاد المصري: العمل في كأس أفريقيا تطوعي دون أجر

مصر تستعد لاستضافة الحدث القاري في يونيو المقبل

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة، أن عمل اللجنة المنظمة لبطولة كأس أمم أفريقيا مصر 2019، لن يكون له أجر.

بلد الفراعنة تستعد لاستضافة الكان في الفترة من 21 يونيو المقبل وحتى 19 يوليو، للمرة الخامسة في تاريخها.

وأوضحت اللجنة المنظمة للبطولة أن العمل في الإدارة التنفيذية واللجان العاملة بها سيعتبر عملًا تطوعيًا بدون أجر، بناءً على رغبة العاملين وفي إطار تخفيض النفقات لأقصى درجة.

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الاتحاد المصري أكد أن القرار جاء في إطار ما عبر عنه العاملون في البطولة بأن تنظيمها يعد مشروعًا قوميًا للبلاد مردوده المعنوي كبير لديهم يتجاوز أي مقابل آخر.

يذكر أن مصر بعدما فازت بالتنظيم باكتساح أمام جنوب أفريقيا بـ16 صوتًا مقابل صوت وحيد.

وكان من المفترض أن تستضيف الكاميرون البطولة إلا أن الاتحاد الأفريقي "كاف" قرر سحب التنظيم منها، نظرًا لعدم الانتهاء من المنشآت والملاعب في الوقت المحدد.