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كأس أمير قطر

الاتحاد القطري يكشف ملعب نهائي كأس الأمير

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الوكرة يستضيف نهائي كأس أمير قطر

عبده الليثي     فيسبوك      تويتر

كشف الاتحاد القطري لكرة القدم عن الملعب الذي سيستضيف نهائي كأس الأمير في الموسم الحالي والذي سيقام في منتصف مايو المقبل.

وتلعب في الأيام الحالية مباريات الدور الثالث من البطولة، حيث يواجه اليوم الخميس أم صلال نظيره العربي والخور أمام الغرافة.

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وأصدر الاتحاد القطري لكرة القدم، بيانًا رسميًا للكشف عن الملعب الذي سيقام عليه النهائي، وموعد إطلاق تذاكر اللقاء للجماهير.

وتقام المباراة على ملعب "الوكرة"، يوم الخميس 16 مايو المقبل.

وكشف الاتحاد القطري عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلًا: " رسمياً: نهائي كأس الأمير  في استاد الوكرة يوم الخميس ١٦ مايو ٢٠١٩".

وأرفق الاتحاد القطري صورة برابط موقع حجز التذاكر للجماهير الراغبة في شرائها استعدادًا للنهائي الذي سيقام في مايو.

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