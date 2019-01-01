الاتحاد القطري يقرر إيقاف رباعي السد ويغرم النادي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أصدر الاتحاد القطري لكرة القدم عدة عقوبات ضد لاعبي السد، إثر ما بدر منهم خلال نهائي كأس الأمير.

الزعيم خسر الكأس بعدما تلقى الهزيمة برباعية مقابل هدف وحيد، في النهائي الذي أقيم بـ15 من الشهر الجاري، على استاد الوكرة.

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وقررت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد القطري إيقاف الرباعي المعز علي وطارق سلمان وحامد إسماعيل وبغداد بونجاح لمدة مباراة وحيدة، بجانب تغريم إسماعيل 10 آلاف ريال وبونجاح 30 ألف ريال.

وكذلك وجهت اللجنة لفت نظر للسد مع تغريمه 30 ألف ريال، وتأتي هذه العقوبات نظرًا لعدم التزام اللاعبين بالخروج في المنطقة المختلطة بعد انتهاء المباراة.

يذكر أن كأس الأمير هي البطولة الوحيدة التي أنقذت موسم الدحيل، حيث خسر لقب الدوري لصالح السد، بينما ودع دوري أبطال آسيا من دور المجموعات متذيلًا مجموعته بثلاث نقاط فقط.