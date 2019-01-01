الاتحاد القطري يستقر على موعد المباراة الفاصلة

لحسم المقعد المتبقى بدوري نجوم قطر للموسم القادم

استقر الاتحاد القطري لكرة القدم، على يوم 17 إبريل الجاري، موعداً للمباراة الفاصلة على مقعد بدوري نجوم قطر للموسم القادم.

المباراة ستجمع ثاني دوري الدرجة الثانية، مع صاحب المركز قبل الأخير من دوري الدرجة الأولى، ولم يتحدد الملعب حتى الآن.

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الاتحاد القطري حدد أيضاً بعض التعليمات الخاصة، أهمها اللجوء لشوطين إضافيين مدة كل منهما 15 دقيقة، في حالة نهاية الوقت الأصلي بالتعادل.

ومن المقرر الاحتكام لركلات الترجيح، في حالة استمرار النتيجة بالتعادل في الوقتين الأصلي والإضافي.

وتنص اللائحة أيضاً بحرمان أي لاعب من الفريقين يجمع 4 بطاقات صفراء، من المشاركة في المواجهة الفاصلة.

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جدير بالذكر أن فريق معيذر قد حسم الصراع على وصافة دوري الدرجة الثانية، بعد انتصاره على البدع بهدفين نظيفين.

وأما الطرف الآخر فلم يتم تحديد حتى الآن في المركز قبل الأخير بالدوري، حيث سيتم الكشف عنه يوم السبت المقبل في آخر جولات مسابقة الدرجة الأولى.