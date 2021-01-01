فيديو | الاتحاد يُوقف سلسلة اللاخسارة للقادسية ويسحقه برباعية على ملعبه

انتصار رائع للعميد خارج ملعبه

نجح الاتحاد في إيقاف سلسلة اللاخسارة للقادسية وألحق به الهزيمة الأولى بعد 10 جولات وتحديدًا من السقوط أمام الاتفاق في الجولة العاشرة، ذلك حين هزمه بأربعة أهداف مقابل هدف واحد ضمن الجولة الـ21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

نتائج العميد في الجولات الأخيرة شهدت تذبذبًا واضحًا، وقد وصل استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام بهدف الفوز وتعويض الخسارة الأخيرة أمام الفيصلي، فيما كان القادسية حريصًا على الحفاظ على سجله الخالي من الخسارة منذ الـ27 من ديسمبر الماضي.

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كارلوس أندرياماستينور نجح في منح أصحاب الملعب التقدم بالهدف الأول برأسية جميلة عند الدقيقة الـ31، لكن ألكساندر بريجوفيتش نجح في إدراك التعادل برأسية أخرى عند الدقيقة الـ43.

بداية الاتحاد للشوط الثاني جاءت صاعقة، إذ سجل هدفين خلال 5 دقائق، الأول سجله زياد الصحفي عند الدقيقة الـ65 بمتابعة للتمريرة العرضية من ركلة ركنية، والثالث أضافه بريجوفيتش بتسديدة من داخل منطقة الجزاء أخطأ فيصل المسرحي حارس مرمى القادسية في التصدي لها.

المهاجم الصربي وصل للهاتريك عند الدقيقة الـ82 بمتابعة لعرضية سعود عبد الحميد من الجانب الأيمن، وقد سجل رومارينيو هدفًا خامسًا لكن الحكم ألغاه بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

الفوز رفع رصيد الاتحاد للنقطة الـ35 ليخطف المركز الثالث من جاره الأهلي صاحب نفس الرصيد بفضل تفوقه في المواجهة المباشرة، إذ كان قد فاز ذهابًا وتعادل إيابًا في ديربي جدة.