تين كات يُجهز خطة لعب جديدة للاتحاد أمام الفيصلي

مباراة صعبة بين الطرفين

يستضيف الاتحاد مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة فريق الفيصلي ضمن الجولة الـ11 من الدوري السعودي.

وانطلقت المرحلة الـ11 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين يوم الخميس الماضي وشهدت فوز النصر على التعاون 2-1 والاتفاق على الفتح 1-0 والرائد على الشباب 4-3 وأبها على الحزم 3-2 وأخيرًا الوحدة على العدالة بهدفين دون رد.

أرقام متقاربة تُشعل مواجهة الاتحاد والفيصلي في الدوري السعودي

وسُيختتم الأسبوع اليوم بمباراة ضمك ضد الفيحاء ومن ثم الاتحاد أمام الفيصلي، وتم تأجيل لقاء القمة بين الهلال والأهلي نظرًا لمشاركة الأول في كأس العالم للأندية المقامة في قطر حاليًا.

وبالحديث عن لقاء ملعب الجوهرة المشعة، فقد أفادت صحيفة الاقتصادية السعودية أن الهولندي هينك تيك كات المدير الفني للاتحاد يُجهز مفاجأة فنية لمنافسه الفيصلي خلال المباراة، إذ ينوي اللعب بطريقة لعب مختلفة وجديدة عما اعتاده في المباريات السابقة مع الفريق.

وأضافت الصحيفة أن تيك كات استغل اكتمال صفوف الفريق في مران الأمس بانضمام لاعبي المنتخب السعودي بعد انتهاء الراحة التي مُنحت لهم عقب فراغهم من المشاركة في خليجي 24، وكذلك عودة اللاعبين المصابين، بوضع اللمسات النهائية على طريقة اللعب الجديدة التي ينوي مواجهة الفيصلي بها.

ومن المتوقع أن تشهد المباراة عودة سعيد المولد للتشكيل الأساسي عقب غيابه عن مباراة الاتفاق للإيقاف.