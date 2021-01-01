فيديو | يسير على سطر ويترك ما يليه .. الاتحاد يسقط أمام الفيصلي بثلاثية
تلقى الاتحاد الهزيمة أمام الفيصلي بثلاثية مقابل هدف وحيد، على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية، ضمن الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
العميد قدم شوط أول جيد استحق عليه الخروج متقدمًا بهدف البرازيلي رومارينيو في الدقيقة 28، إذ مرر له فهد المولد كرة داخل منطقة الجزاء، سددها مباشرة فى المرمى، وسط حراسة من مدافعي العنابي.
د28' هدف لـ الاتحاد! ⚽#رومارينهو يفتتح التسجيل#الاتحاد 1 : 0 #الفيصلي— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) February 23, 2021
#الاتحاد_الفيصلي
🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/qdYTH5cPeK
أما بالشوط الثاني، فتحسن الفيصلي كثيرًا وضغط لاعبي الاتحاد في وسط ملعبهم، وأتيحت له أكثر من فرصة للتهديف، لولا تألق دفاعات النمور.
وجاءت أخطر الكرات في الدقائق الأولى من الـ45 دقيقة الثانية، بعدما سدد لاعب العنابي تسديدة قوية، أخرجها المدافع المصري أحمد حجازي من تحت العارضة ببراعة.
وبالدقيقة 73 من عمر المباراة، ترجم الفيصلي سيطرته إلى هدف التعادل، بنيران صديقة، إذ بدأ العنابي بهجمة مرتدة مستغلًا تقدم دفاعات العميد، لتصل كرة من الجهة اليسرى إلى مهاجم العنابي خارج منطقة الجزاء، يسددها سهلة كانت في الطريق إلى يد الحارس مارسيلو جروهي، لكن لمسها حمد المنصور؛ لاعب الاتحاد، في الطريق، لتخدع الحارس وتسكن مرماه.
د73' هدف لـ الفيصلي! ⚽#حمد_ال_منصور يسجل التعادل " بالخطأ في مرماه" #الاتحاد 1 : 1 #الفيصلي— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) February 23, 2021
#الاتحاد_الفيصلي
🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/383r1lb5rb
وجاء هدف الفوز للعنابي في الدقيقة 82 من هجمة منظمة رائعة، إذ وصلت الكرة إلى ألكسندر ميركل في الجهة اليمنى، مررها عرضية أرضية إلى جوليو تافاريس خارج منطقة الجزاء، سددها قوية في الشباك بنجاح.
د82' هدف لـ الفيصلي! ⚽#تفاريس يضيف الهدف الثاني#الاتحاد 1 : 2 #الفيصلي— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) February 23, 2021
#الاتحاد_الفيصلي
🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/5vHvxeFodQ
وفي الوقت المحتسب بدل من الضائع، أضاف ألسكندر ميركل الهدف الثالث للفيصلي، بعدما تبادل لاعبوه الكرات بسهولة أمام منطقة جزاء العميد، حتى انتهت بتسديدة ميركل في الشباك.
بهذه الهزيمة تجمد رصيد العميد عند 32 نقطة في المركز الرابع بجدول الترتيب، فيما يأتي الفيصلي بالمركز التاسع بعدما كان في المركز الـ13 برصيد 26 نقطة.