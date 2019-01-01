الاتحاد الفرنسي يطارد المسؤولين عن الرسوم المسيئة بحق مبابي

العنصرية تطال نجم باريس سان جيرمان

فيسبوك تويتر هيثم محمد

قرر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم الانضمام لمنظمة مكافحة العنصرية والتمييز ورفع دعوى قضائية ضد الأشخاص المتورطين في واقعة الرسومات المسيئة للنجم كيليان مبابي.

وظهرت عدة رسومات مسيئة لنجم بي إس جي في عربات مترو باريس، وتواجد معها عدد من العبارات العنصرية بحق اللاعب.

وأعلن الاتحاد الفرنسي في بياناً رسمياً رفعه دعوى قضائية مع المنظمة، مؤكداً رفضه لأي تصرفات مسيئة وعنصرية بحق مبابي.

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هكذا هو الحال مع بوفون .. كل ما يكبر يحلى ❤️



( 🎥 : IG\gianluigibuffon) pic.twitter.com/0AXYogN5OK — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 15, 2019

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وينحدر مبابي من أصول أفريقية، إذ تعود أصول والده للكاميرون، بينما والدته تحمل الجنسية الجزائرية.

وشارك مبابي مع فريقه باريس سان جيرمان في تحقيق انتصار هام على مانشستر يونايتد بهدفي نظيفين، سجل منهم الثاني، بدوري أبطال أوروبا الثلاثاء الماضي.