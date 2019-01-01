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الدوري الفرنسي - الدرجة الأولى

الاتحاد الفرنسي يطارد المسؤولين عن الرسوم المسيئة بحق مبابي

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العنصرية تطال نجم باريس سان جيرمان
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

قرر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم الانضمام لمنظمة مكافحة العنصرية والتمييز ورفع دعوى قضائية ضد الأشخاص المتورطين في واقعة الرسومات المسيئة للنجم كيليان مبابي.

وظهرت عدة رسومات مسيئة لنجم بي إس جي في عربات مترو باريس، وتواجد معها عدد من العبارات العنصرية بحق اللاعب.

وأعلن الاتحاد الفرنسي في بياناً رسمياً رفعه دعوى قضائية مع المنظمة، مؤكداً رفضه لأي تصرفات مسيئة وعنصرية بحق مبابي.

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وينحدر مبابي من أصول أفريقية، إذ تعود أصول والده للكاميرون، بينما والدته تحمل الجنسية الجزائرية.

وشارك مبابي مع فريقه باريس سان جيرمان في تحقيق انتصار هام على مانشستر يونايتد بهدفي نظيفين، سجل منهم الثاني، بدوري أبطال أوروبا الثلاثاء الماضي.

 

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