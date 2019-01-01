الاتحاد الغاني يعترض على ملعب الإسماعيلية

تعرف على سر الاعتراض على ملعب الاسماعيلية من منتخب غانا

اعترض المسؤولون في الاتحاد الغاني لكرة القدم على ملعب الإسماعيلية والتي تُقام عليه مباريات البلاك ستارز في بطولة أمم أفريقيا الصيف المقبل.

غانا تتواجد في المجموعة السادسة رفقة الكاميرون وبنين وغينيا بيساو.

وأبدى نائب وزير الرياضة في غانا، بيري أوكادزيتو، اعتراضه على الملعب والمرافق الموجودة هناك، كما أنّ الملعب حاليًا بحاجة للعديد من الإصلاحات التي قد لا تنتهي قبل انطلاق البطولة.

وأوضحت التقارير الصحفية أنّ الاتحاد الغاني متخوف ألا يكون الملعب الذي يحتوي على 18 ألف و525 مقعد جاهزًا يوم 21 يونيو المقبل.

"الموعد الجديد لأمم أفريقيا في صالح من ( الأندية أم اللاعبين)؟ 🤔



النجم الإيفواري يايا توريه يُجيب عن ذلك👇 pic.twitter.com/X5PAXpj3kA — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 14, 2019

من جانبه، أكدت اللجنة المنظمة وجود خطة لإعداد جميع الملاعب لتكون جاهزة في أفضل صورة قبل انطلاق البطولة ولا يوجد داعي للقلق.

جدير بالذكر أنّ البلاك ستارز يخوضون مباراتي بنين والكاميرون في ملعب الإسماعيلية.

وكان الاتحاد التونسي لكرة القدم قد أبدى اعتراضه على ملعب السويس، مما دفع اللجنة المنظمة لإصدار بيان رسمي ردًا على نسور قرطاج.