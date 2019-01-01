النتائج المباشرة
كأس أمم أفريقيا

الاتحاد الغاني يعترض على ملعب الإسماعيلية

آخر تحديث
التعليقات()
Getty
تعرف على سر الاعتراض على ملعب الاسماعيلية من منتخب غانا
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

اعترض المسؤولون في الاتحاد الغاني لكرة القدم على ملعب الإسماعيلية والتي تُقام عليه مباريات البلاك ستارز في بطولة أمم أفريقيا الصيف المقبل.

غانا تتواجد في المجموعة السادسة رفقة الكاميرون وبنين وغينيا بيساو.

وأبدى نائب وزير الرياضة في غانا، بيري أوكادزيتو، اعتراضه على الملعب والمرافق الموجودة هناك، كما أنّ الملعب حاليًا بحاجة للعديد من الإصلاحات التي قد لا تنتهي قبل انطلاق البطولة.

وأوضحت التقارير الصحفية أنّ الاتحاد الغاني متخوف ألا يكون الملعب الذي يحتوي على 18 ألف و525 مقعد جاهزًا يوم 21 يونيو المقبل.

اختيارات المحررين

من جانبه، أكدت اللجنة المنظمة وجود خطة لإعداد جميع الملاعب لتكون جاهزة في أفضل صورة قبل انطلاق البطولة ولا يوجد داعي للقلق.

جدير بالذكر أنّ البلاك ستارز يخوضون مباراتي بنين والكاميرون في ملعب الإسماعيلية.

وكان الاتحاد التونسي لكرة القدم قد أبدى اعتراضه على ملعب السويس، مما دفع اللجنة المنظمة لإصدار بيان رسمي ردًا على نسور قرطاج.

 

إغلاق