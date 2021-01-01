أخبار مطمئنة حول عبد الرحمن العبود وموعد عودته للتدريبات

اللاعب تعرض لإصابة خلال مباراة الرائد الأخيرة

حملت الفحوصات الطبية التي أجراها عبد الرحمن العبود جناح الاتحاد أخبارًا مطمئنة حول إصابته في رقبته، والتي تعرض لها خلال مواجهة الرائد يوم السبت الماضي ضمن الجولة الـ24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

اللقاء، الذي شهد طرد أحمد حجازي مدافع العميد في الشوط الأول، انتهى بالتعادل 1-1، وقد غادره العبود عند الدقيقة الـ62 بعدما تعرض لإصابة في رقبته تسببت في فقدانه لوعيه.

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وحدثت تلك الإصابة بعدما دهسه دون قصد بواسطة زميله في الاتحاد، الظهير الأيسر حمدان الشمراني، وأثار مشهد العبود خارجًا من الملعب فاقدًا للوعي قلق الجميع، لكنه استعاد وعيه قبل نهاية اللقاء وغادر الملعب مرتديًا واقي رقبة.

العبود غادر إلى الدمام استغلالًا للعطلة التي منحها الجهاز الفني للاعبين ومدتها 4 أيام، وقد أجرى فحوصات طبية هناك أكدت صحيفة الرياضية السعودية أن نتائجها جاءت إيجابية للغاية وأظهرت أن اللاعب يستطيع المشاركة في التدريبات الجماعية عند استئنافها الخميس القادم.

الاتحاد سيبدأ الخميس المقبل استعداداته لمواجهة الهلال في قمة الجولة الـ25 التي من المتوقع أن تُحيي أو تُحبط تمامًا آماله في المنافسة على لقب الدوري السعودي، حيث يبتعد عن المتصدر حاليًا بفارق 6 نقاط.