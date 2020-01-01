الاتحاد العماني يعلن تنازل برانكو عن جزء من راتبه بسبب كورونا

مدرب الأهلي السابق يتضامن مع سلطنة عمان ضد كورونا.

قرر الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، المدير الفني الحالي لمنتخب عمان، والسابق لفريق الأهلي السعودي، التنازل عن جزء كبير من راتبه لشهري أبريل ومايو المقبلين، بسبب فيروس كورونا المستجد.

وتشهد الحياة الكروية في جميع دول العالم حاليًا توقفًا، بسبب انتشار فيروس كورونا، خوفًا على سلامة اللاعبين والجماهير في جميع الملاعب.

ونشر الاتحاد العماني لكرة القدم، بيانًا رسميًا، يعلن خلاله عن تخفيض برانكو راتبه لشهري أبريل ومايو بنسبة 39%، ما يعادل 7000 ريال عماني، لحين زوال الجائحة، وعودة الأوضاع إلى طبيعتها.

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وأشار الاتحاد العماني إلى أن تخفيض برانكو لراتبه سيكون مؤقتًا لحين عودة المنتخب العماني للاستعداد للاستحقاقات القادمة، والمتمثلة في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 و كأس آسيا 2023.

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وتأتي لافتة المدرب الكرواتي، من أجل التضامن مع سلطنة عمان، في ظل ما تمر به البلاد من انتشار للوباء.

ومن جانبه ثمن مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة القدم، هذه المبادرة والخطوة الطيبة من جانب المدرب، متمنين له التوفيق والنجاح خلال الفترة القادمة.