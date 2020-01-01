الاتحاد العربي يكشف سبب إسناد لقاء الاتحاد والشباب لطاقم سعودي

طاقم سعودي لإدارة لقاء الاتحاد والشباب

تحدث طلال آل الشيخ مدير بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، عن أزمة لقاء الاتحاد والشباب في إياب دور نصف نهائي البطولة.

لقاء الذهاب انتهى بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق على ملعب نادي الشباب بالشرائع، حيث ستقام مباراة الإياب على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز بالشرائع.

وتشهد المباراة أزمة بسبب غلق الطيران وعدم استطاعة مصطفى غربال الحكم الجزائري، المعين للقاء، في الوصول إلى المملكة العربية السعودية، من أجل إدارة المباراة.

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وعين الاتحاد العربي لكرة القدم طاقم تحكيم سعودي بدلًا من طاقم مصطفى غربال بسبب الظروف القهرية التي تمر في الوقت الحالي بسبب تفشي فيروس كورونا ومنعت طاقم التحكيم بالوصول.

وقال آل الشيخ في تصريحات لـ "الرياضية": " تمديد إغلاق المنافذ في الوقت الحالي بسبب فيروس كورونا تسببت في عدم تمكن الطاقم الجزائري في الوصول لإدارة لقاء الاتحاد والشباب".

وأضاف: "الثقة العالية هي سبب إسناد اللقاء لطاقم تحكيم محلي سعودي من قبل الاتحاد العربي، وجدارة الحكام السعوديين بهذه الثقة وقدرتهم على إدارة المباريات خاصًة أنها أحد المباريات في أقوى الدوريات في المنطقة".

ويدير اللقاء الحكم السعودي ماجد الشمراني، في اللقاء الذي سيقام يوم الإثنين المقبل على ملعب "مدينة الملك عبدالعزيز" بالشرائع.