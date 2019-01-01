رسميًا - الاتحاد العربي يحدد موعد مواجهتى الهلال والأهلي بكأس زايد

الهلال سيواجه الأهلي بنصف نهائي كأس زايد

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

استقر الاتحاد العربي لكرة القدم، على موعد مباراة الهلال والأهلي، في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.

الهلال صعد لنصف النهائي، بعد الفوز على الاتحاد السكندري، كما صعد الأهلي بعد تخطي فريق الوصل الإماراتي في ربع النهائي.

وحدد الاتحاد العربي يوم 17 من مارس الجاري موعدًا للقاء الذهاب على ملعب جامعة الملك سعود بمدينة الرياض، على أن يكون الإياب في 15 من إبريل المقبل، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بمدينة جدة.

الاتحاد أوضح كذلك أن لقاء النهائي سيقام في 18 من إبريل المقبل بمدينة العين الإماراتية.

( تركيز - إصرار - روح )



🔴جانب من تدريبات الوحدة اليوم استعدادًا لمباراة الهلال القادمة

(📸: @alwehdaclub1) pic.twitter.com/kysD17YYPW — موقع قول السعودي (@GoalSA) March 6, 2019

ومن المنتظر أن يؤجل الاتحاد السعودي لكرة القدم مباراتي الفيحاء ضد الأهلي، والهلال ضد أحد بالجولة 24 من الدوري السعودي إلى وقت لاحق.

تأجيل الاتحاد السعودي لمباراتي الأهلي والهلال بالدوري، جاء بعدما تم تحديد موعد المباراة التي ستجمع بينهما في نصف النهائي يوم 17 مارس الجاري.