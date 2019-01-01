الاتحاد العربي لكرة القدم يختار رئيسه في أغسطس

أمين عام الاتحاد العربي لكرة القدم يعلن اختيار رئيس الاتحاد الجديد الشهر المقبل

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قال أمين عام الاتحاد العربي لكرة القدم الدكتور رجاء الله السالمي إن أغسطس المقبل سيشهد اختيار رئيس الاتحاد الجديد.

وكانت قرعة البطولة العربية قد أجريت اليوم بمشاركة عدد من الأندية العربية العريقة.

وحول القرعة، قال رجاء الله السالمي إن الأندية المشاركة في البطولة خلال هذه النسخة تعد كلها أندية كبرى وذات شأن كبير.

— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) July 27, 2019

وأضاف: "في الفترة المقبلة ستتم الكثير من الإجراءات، ولكن كل ذلك لن يتم بدون اختيار لرئيس جديد للاتحاد العربي لكرة القدم"

وتابع: "في نهايات أغسطس المقبل سيتم عقد جمعية عمومية من أجل اختيار رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم الجديد بعدما تقدم الرئيس السابق تركي آل الشيخ بالاستقالة من منصبه"

وحول أعضاء الاتحاد قال: "نمتلك مجلس متجانس وأعضاء أصحاب خبرة كثيرة، لذا فنحن قادرون على تنظيم بطولة مميزة وهذه مسؤوليتنا الآن"

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يذكر أن البطولة ستقام هذا العام في دولة المغرب تحت مسمى كأس محمد السادس للأندية الأبطال.