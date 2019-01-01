رسميًا - الاتحاد العربي يطبق تقنية الفيديو بـ"كأس" محمد الخامس

الاتحاد العربي يطبق تقنية الفيديو مبكرًا هذا الموسم.

قرر الاتحاد العربي لكرة القدم، تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR"، بداية من دور الربع نهائي، ببطولة كأس محمد الخامس للأندية العربية الأبطال.

الاتحاد العربي حرص مؤخرًا على تنظيم دورة ل 5 أيام، لإتمام تجهيزات استخدام تقنية حكم الفيديو، حيث تواجد فيها حوالي 30 حكمًا عربيًا.

تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR"، تم تطبيقها في النسخة الماضية من بطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال، بداية من دور النصف نهائي، ليتم اتخاذ القرار مبكرًا هذا الموسم.

الاتحاد العربي أجرى قرعة دور الربع نهائي من بطولة كأس محمد السادس للأندية، والتي أقيمت في العاصمة السعودية الرياض، حيث سيواجه الباب السعودي نظيره الشرطة العراقي.

مواجهة مصرية خالصة وقمة سعودية عراقية في ربع نهائي كأس محمد السادس

الاتحاد السعودي سيواجه أولمبيك آسفي المغربي، والاتحاد السكندري سيلعب أمام الإسماعيلي، والرجاء المغربي أمام الفائز من مباراة مولودية الجزائر والقوة الجوية العراقي.

وتوج فريق النجم الساحلي التونسي بلقب كأس زايد للأندية العربية الأبطال الموسم الماضي، بعد التغلب على الهلال السعودي في النهائي.

وقبل النجم الساحلي، توج مواطنه الترجي بالبطولة العربية التي أقيمت في مصر، بعد الفوز على الفيصلي الأردني.