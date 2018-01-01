رسميًا - الاتحاد العربي يعلن تأجيل مواجهة الاتحاد السكندري والهلال

مواجهة قوية للاتحاد أمام الهلال في بطولة زايد

فيسبوك تويتر عبده الليثي

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم، تأجيل مواجهة الهلال السعودي والاتحاد السكندري، ضمن مباريات دور ربع النهائي من كأس زايد للأندية العربية الأبطال.

وكانت القرعة التي أجريت الأسابيع الماضية، قد أوقعت الاتحاد في مواجهة الهلال في منافسة قوية للغاية، في الأمتار الأخيرة من البطولة.

وجاء تأجيل مواجهة الاتحاد والهلال، بعد اتفاق إدارتي الناجيين، لما يتوافق مع مواعيد مبارياتهم في الفترة المقبلة، حيث تم تعديل موعد لقاء الذهاب فقط. اختيارات المحررين تحليل | لماذا اختار جروس ضم بوطيب، وكيف سيفيد الزمالك؟

جول 25 - حسين الشحات: لا سقف لطموحاتي وهذا هدفي الأفضل مع العين

جول 25 - حمدي نوح: النني يحتاج للخروج من آرسنال في يناير وواثق من عودته

جول 25 - نبيل معلول: صلاح الأفضل في 2018 ومعلول سيعود أفضل من السابق

وجاء الإعلان الرسمي عن تأجيل المباراة على النحو التالي: "بناءً على اتفاق إدارتي ناديي الهلال السعودي والاتحاد السكندري المصري بتعديل موعد مباراة الذهاب بين الناديين في دور ربع النهائي لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال".

وأضاف: "فقد تم تعديل موعد المباراة لتقام يوم السبت 16 / 2 / 2019، وذلك بالتنسيق مع الاتحادين السعودي والمصري لكرة القدم".

بناءً على اتفاق إدارتي ناديي الهلال السعودي والاتحاد السكندري المصري بتعديل موعد مباراة الذهاب بين الناديين في دور ربع النهائي لبطولة #كاس_زايد_للاندية_الابطال ، فقد تم تعديل موعد المباراة لتقام يوم السبت 16 / 2 / 2019، وذلك بالتنسيق مع الاتحادين السعودي والمصري لكرة القدم. — الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) December 30, 2018

وكان الاتحاد السكندري قد نجح في الإطاحة بمواطنه الزمالك من منافسات البطولة في دور الـ16 بركلات الترجيح، بينما صعد الهلال على حساب النفط العراقي.