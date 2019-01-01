الاتحاد العربي: استخدام تقنية حكم الفيديو هدفها إنجاح بطولة كأس زايد

سيتم تطبيق التقنية خلال نصف نهائي كأس زايد

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد خليل جلال، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد العربي لكرة القدم، على أن الهدف من استخدام تقنية حكم الفيديو "VAR"، جاء حرصًا على إنجاح البطولة العربية للأندية.

وستشهد بطولة كأس زايد للأندية العربية، استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" بداية من نصف نهائي البطولة.

وقال جلال خلال تصريحات لقناة "أبو ظبي الرياضية": "إدخال التقنية للبطولة، ليس مجرد إدخال تقنية، ولكن هو الحرص على إنجاح البطولة، بشكل يقبل بسمعة الاتحاد العربي الذي يسعى لتوفير كل مقاومات كرة القدم الحديثة".

"الحرص على نجاح البطولة هو الهدف من استعمال تقينة الفيديو"

خليل جلال رئيس لجنة الحكام في الاتحاد العربي: جميع الحكام المشاركين في التقنية معتمدون وحاصلون على شهادة الاستخدام

#كأس_زايد_للأندية_الأبطال#النجم_الساحلي_المريخ #أبوظبي_الرياضية 2 pic.twitter.com/M1V1lekIZO — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 27, 2019

رئيس لجنة الحكام بالاتحاد العربي تابع: "جميع الحكام المشاركين في التقنية معتمدين وحاصلين على شهادة استخدام الـ(VAR)، تم التواصل مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وزودونا بالأسماء المقترحة لاستخدام التقنية".

واختتم خليل جلال تصريحاته قائلًا: "وجدنا كل الدعم في تونس لاختبار التقنية، وحضر المسؤول عن استخدام التقنية بالاتحاد الدولي، وحضر مسؤول الشركة الراعية لاستخدام التقنية".

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وتظهر تقنية حكم الفيديو المساعة "VAR" خلال مباراة النجم الساحلي التونسي، أمام المريخ السوداني، والتي ستقام مساء اليوم الأربعاء، في ذهاب نصف النهائي.