الاتحاد السوري يرفض مقترح خربين ومشاركته أمام الإمارات ويوضح موقف الخطيب

نسور قاسيون يفتتحون اليوم مشوارهم في النسخة الثانية من بطولة الصداقة الدولية

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد الاتحاد السوري لكرة القدم غياب عمر خربين؛ لاعب بيراميدز المصري، عن المشاركة مع المنتخب الوطني في بطولة الصداقة، موضحة أن حضوره للعراق تعثر.

ويفتتح نسور قاسيون اليوم الأربعاء، بطولة الصداقة الودية بملاقاة العراق، على ملعب البصرة الدولي.

الاتحاد السوري أوضح، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن غياب خربين عن البطولة يعود إلى ظروف شخصية تخص تجديد إقامته في السعودية.

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وأضاف الاتحاد أنه كان هناك تواصل مستمر مع اللاعب خلال الأيام الماضية إلا أنه أكد أنه يحتاج إلى أربعة أيام إضافية، ليكون جاهزًا لمواجهة الإمارات في 26 من الشهر الجاري.

وأكد الاتحاد السوري رفضه لمشاركة خربين أمام الإمارات، حيث يفضل خوض المباراة باللاعبين الذي سيشاركون في بطولة الصداقة.

على جانب آخر، أكد اتحاد الكرة جاهزية فراس الخطيب؛ لاعب المنتخب، للمشاركة في البطولة، نافيًا تعرضه للإصابة خلال التدريبات، ومشددًا على جاهزية كافة اللاعبين لخوض البطولة.

يذكر أن سوريا تواجه الأردن في ثاني مبارياتها بالبطولة في 23 من مارس الجاري، على أن تختتم المعسكر بملاقاة الإمارات وديًا.