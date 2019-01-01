الاتحاد السوري يتدخل لحل الأزمة بين الخطيب والسومة

تعرف على تفاصيل أزمة فراس الخطيب وعمر السومة

تدخل رئيس الاتحاد السوري لكرة القدم، فادي الدباس، لمحاولة حل الأزمة بين لاعبي نسور قاسيون، فراس الخطيب وعمر السومة.

فراس الخطيب هو قائد المنتخب السوري يخلفه اللاعب أحمد الصالح ولكن في بطولة أمم آسيا قرر المدرب السابق، شتانجه، منح السومة الشارة وهو ما تسبب في خلاف.

وقال الاتحاد عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" إنّ الدباس تواصل مع اللاعبين نتيجة لما أشيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي بوجود خلاف بين عدد من اللاعبين وعلى رأسهم الخطيب والسومة.

وكان الخطيب قد تحدث من قبل حول الأزمة مشيرًا إلى أنّ الأمر تضخم ولم يتم معالجته بالصورة الصحيحة وتسبب في النتائح السيئة لنسور قاسيون في أمم آسيا.

جدير بالذكر أنّ سوريا لم تحقق سوى نقطة واحدة في أمم آسيا بعد التعادل مع فلسطين دون أهداف والخسارة من الأردن ثم أستراليا.