الاتحاد السكندري يقترب من ضم لاعب وسط الأهلي

الاتحاد يواجه الزمالك السبت في منافسات الدوري المصري الممتاز

فيسبوك تويتر عبده الليثي

كشف وليد صلاح الدين، مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري، عن اقتراب الفريق من التعاقد مع أكرم توفيق لاعب وسط الأهلي.

ويسعى الاتحاد السكندري لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لتحسين مركزه في النصف الثاني من الموسم.

وأكد وليد صلاح الدين أنه تم الاتفاق بالفعل على ضم أكرم توفيق من الأهلي وسط ترحيب من سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأحمر أثناء جلستهما. اختيارات المحررين حوار جول - بوركيلمانز : الأردن تريد أن تكون "كرواتيا" القارة في كأس آسيا

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وأضاف، أن القرار الأول والأخير يعود إلى مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي الجديد، وينتظر أن يلقي نظرة أخيرة على اللاعب.

ويستعد الاتحاد لمواجهة نظيره الهلال السعودي، ضمن مباريات دور ربع النهائي من منافسات بطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال.

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وكان أكرم توفيق لم يشارك في صفوف الأهلي بصفة أساسية منذ انضمامه له قادمًا من إنبي خلال فترة الانتقالات الصيفية قبل الماضية.