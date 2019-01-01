الاتحاد السكندري: لن نوافق على مواجهة الأهلي دون جماهير

الأمطار تتسبب في أزمة ببرج العرب

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن محمد مصيلحي؛ رئيس نادي الاتحاد السكندري، رفضه نقل مواجهة فريقه أمام الأهلي المقبلة إلى استاد حرس الحدود حال إقامتها بدون جمهور.

هناك مقترح تردد خلال الساعات الماضية لنقل لقاء الأحمر أمام زعيم الثغر إلى ملعب حرس الحدود كونه مجهز بصورة أفضل لشفط المباراة حال هطول الأمطار بغزارة على عكس استاد برج العرب، الذي ظهر بصورة سيئة أمس السبت، خلال القمة 117.

وقال مصيلحي، خلال تصريحاته لبرنامج "ملعب 9090" الإذاعي: "ليس لدينا مشكلة بشأن نقل المباراة، لكن ما أعلمه أن استاد حرس الحدود من الاستادات المحظور دخول الجمهور بها من قبل الجيش، ونحن لن نخوض مواجهة الشياطين الحمر دون جماهيرنا".

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وأضاف: "من الممكن أن يحدث تفاوض حول عدد الجماهير لتقليله من 5 آلاف إلى 3 آلاف فقط، لكننا لن نقبل بمنع الجمهور من الدخول نهائيًا".

ومن المقرر أن تقام المباراة في الأول من إبريل المقبل، ضمن الجولة الـ27 من الدوري المصري الممتاز.

وظهر ملعب برج العرب بصورة سيئة في قمة الأمس بين الأهلي والزمالك وتسبب في تزحلق اللاعبين طوال أحداث المباراة، إثر هطول الأمطار بغزارة عليه مع عدم وجود نظام جيد لشفط المياه.

القمة 117 انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف، ضمن مؤجلات الجولة الـ17، ليبقى الزمالك متصدرًا الدوري برصيد 54 نقطة بفارق نقطتين عن الأهلي صاحب الوصافة.

بينما يأتي الاتحاد السكندري في المركز التاسع بـ32 نقطة.