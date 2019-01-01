الاتحاد السعودي ينفي تصريحات رئيس النصر تجاه الإنجليزي كلاتنبيرج

اتحاد كرة القدم أقال مارك كلاتنبيرج وأنه كان خلف هذه الإقالة

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم بيانًا رسميًا بشأن تصريحات رئيس نادي النصر السعودي سعود آل سويلم فيما يخص رئيس لجنة الحكام السابق مارك كلاتنبيرج.

الاتحاد السعودي قال في بيانه أن ما ذكره رئيس النصر غير صحيح، وأن عقد كلاتنبيرج انتهى في شهر فبراير الماضي من هذا العام، وانتفى دوره بمجرد نهاية العلاقة التعاقدية ولم تتم إقالته.

وكان رئيس نادي النصر آل سويلم، قد قال في تصريحات تليفزيونية أن اتحاد كرة القدم أقال مارك كلاتنبيرج وأنه كان خلف هذه الإقالة.

تغريم كلا من محمد بن فيصل "رئيس الهلال" وخالد البلطان "رئيس الشباب" 110 ألف ريال بسبب تعليقهم على تصريحات رئيس النصر 📃 pic.twitter.com/A16al7XeyQ — موقع قول السعودي (@GoalSA) March 27, 2019

وجاء في بيان الاتحاد السعودي : "عطفاً على الحديث الفضائي الذي خرج به سعود السويلم رئيس نادي النصر، والذي أشار فيه إلى أن الاتحاد السعودي لكرة القدم أقال مارك كلاتنبيرج، وأنه كان خلف هذه الإقالة، ومدعياً أن الحكم الإنجليزي كان يعمل لدى الاتحاد لمدة ثلاثة أشهر بعد إقالته حسب ما ادعاه، وإزاء ذلك، فإن الاتحاد السعودي لكرة القدم يؤكد بأن ذلك غير صحيح جملةً وتفصيلاً".

لجنة الانضباط تُغرم رئيسي الهلال والشباب وعقوبة مغلظة على رئيس النصر

وأضاف : "عقد كلاتينبرج انتهى في شهر فبراير الماضي من هذا العام، وانتفى دوره بمجرد نهاية العلاقة التعاقدية، ولا صحة لما تم الإشارة إليه بأنه قد تمت إقالته، إضافة إلى أن الاتفاق مع كلاتنبيرج على إنهاء علاقة الاتحاد به، وعدم الرغبة بتجديد عقده جاء في شهر فبراير الماضي، وقد تم الإعلان عن ذلك في تاريخ 2019/2/8، وفقاً لقرار المكتب التنفيذي المعلن رسمياً، والذي اعتمد فيه تعيين خليل جلال رئيساً للجنة الحكام، وإنهاء العلاقة مع كلاتنبيرغ، وإن ادعاء رئيس مجلس إدارة نادي النصر بأن مارك عمل لمدة ثلاثة أشهر بعد إقالته -حسب قوله- في حديثه الفضائي عارٍ عن الصحة".