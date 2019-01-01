الاتحاد السعودي يعلن نقل مباراة النصر والاتفاق لملعب الملك فهد

القرار يأتي استناداً إلى خطاب وكالة الشؤون الفنية بالهيئة الهامة للرياضة لنقل المباراة

قررت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، نقل مباراة النصر والاتفاق القادمة بدوري كأس الأمير محمد سلمان.

النصر كان يستعد لاستضافة الاتفاق في إطار الجولة الثالثة والعشرين من الدوري السعودي على ملعب الأمير فيصل في 8 مارس الجاري.

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الاتحاد السعودي نشر بياناً رسمياً على حسابه بموقع "تويتر"، ليؤكد نقل اللقاء إلى ملعب الملك فهد الدولي.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة 6:40 دقيقة بحسب التوقيت المحلي بالسعودية.

🏟 | لجنة المسابقات تقرر نقل مباراة #النصر_الاتفاق ضمن الجولة 23 من #دوري_كأس_الأمير_محمد_بن_سلمان إلى استاد الملك فهد الدولي بالرياض. pic.twitter.com/ZGZ68N9Op0 — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) March 5, 2019

القرار يأتي استناداً إلى خطاب وكالة الشؤون الفنية بالهيئة الهامة للرياضة لنقل المباراة.

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ويرجع طلب النقل بشأن جاهزية استاد الملك فهد الدولي بالرياض لاستضافة المباريات بشكل طبيعي.

ويخوض النصر المباراة وهو في المركز الثاني بجدول الدوري بـ49 نقطة، بفارق 6 نقاط عن الهلال المتصدر.

أما الاتفاق فيقبع بالمركز التاسع وفي رصيده 28 نقطة فقط.