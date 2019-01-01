الاتحاد السعودي يعلن مواعيد مباريات دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين

تحديد مواعيد مباريات كأس الملك

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن مواعيد مباريات دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين التي ستقام مطلع الشهر المقبل على مدار 5 أيام.

يعد كأس الملك هي أهم ثاني بطولة في السعودية بعد الدوري حيث أصبحت جميع البطولات بها منافسة شديدة للغاية عقب قرار زيادة عدد المحترفين.

تبدأ المباريات يوم الثلاثاء 3 ديسمبر المقبل بمواجهتين وهم الأخدود أمام أحد والوحدة أمام الخليج.

نجران يواجه الفتح والشعلة أمام الشباب وجدة يستضيف الفيصلي في نفس الدور، يوم الأربعاء 4 ديسمبر المقبل.

يوم الخميس 5 ديسمبر المقبل، تقام مباريات العدالة أمام الروضة ثم الفيحاء أمام الدرع وضمك والجيل.

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وستلعب يوم الجمعة 6 ديسمبر المقبل 5 مباريات وهم الرائد أمام المجزل والعين في مواجهة التعاون والنجوم يستضيف الأهلي والطائي في ضيافة الاتفاق وأخيرًا النصر أمام البكيرية.

وينتهي دور الـ32 يوم 7 ديسمبر المقبل بمواجهات أبها أمام العربي والهلال أمام الجبلين والصفا في مواجهة الاتحاد.