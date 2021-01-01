الاتحاد السعودي يعلن مواعيد فترات التسجيل بالموسم الجديد

تعرف على مواعيد التسجيل بالموسم السعودي الجديد

أعلنت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين باتحاد الكرة السعودي، عن مواعيد فترات التسجيل للموسم الرياضي الجديد 2021-2022، وذلك قبل بدايته.

ويتبقى على الموسم الحالي ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، 4 مباريات فقط، بالإضافة للمباراة النهائية لكأس خادم الحرمين الشريفين بين التعاون والفيصلي.

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ونشر الحساب الرسمي للاتحاد السعودي، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، بها مواعيد فترات التسجيل للموسم الجديد 2021-2022.

وقررت اللجنة أن يتم فتح فترة التسجيل الأولى "الصيفية" يوم 27 يونيو المقبل، على أن تنتهي وتغلق يوم 31 أغسطس القادم، لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أما عن فترة التسجيل الثانية "الشتوية"، ستنطلق يوم 2 يناير 2022 حتى 30 من نفس الشهر، وذلك لجميع البطولات، سواء دوري المحترفين، أو الدرجة الأولى.

ويشهد الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، منافسة شرسة بين الشباب والهلال والاتحاد على الصدارة، حيث يتساوى الأول والثاني بـ48 نقطة، بينما يأتي الاتحاد ثالثًا بـ45 نقطة، ببعد مرور 25 جولة.