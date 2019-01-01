الاتحاد السعودي يعلن مواعد بدء معسكر الأخضر

المنتخب السعودي يدشن معسكره بالرياض

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

يبدأ المنتخب السعودي معسكره الإعداد في الرياض عاصمة المملكة العربية السعودي، مساء غدٍ الأثنين.

وأشار الموقع الرسمي للاتحاد السعودي إلى أن معسكر منتخب السعودية سيقام في الفترة من 18 إلى 26 مارس الجاري خلال فترة التوقف الدولي.

المنتخب السعودي سيجري مساء غدٍ أول حصصه التدريبية، على استاد جامعة الملك سعود بالرياض، في تمام السادسة والنصف بتوقيت.

🗨️فوساتي: المساواة والعدل غابا اليوم في مباراة #الهلال، أمل أن نحقق نتيجة إيجابية في مباراة العودة. pic.twitter.com/0wyQPdgn8C — موقع قول السعودي (@GoalSA) March 17, 2019

ويخوض المنتخب السعودي خلال معسكره مباراتين وديتين، حيث ستقام الأولى أمام الإمارات يوم 21 مارس، والثانية أمام غينيا الاستوائية يوم 25 من نفس الشهر.

ويتولى يوسف عنبر مهمة تدريب المنتخب السعودي، خلفًا للأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، الذي رحل عقب نهاية مشوار الأخضر بكأس أمم آسيا 2019.