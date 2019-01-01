الاتحاد السعودي يعلن عدد المحترفين وموعد انطلاق فترتي القيد

تعرف على عدد اللاعبين الأجانب بالدوري السعودي الموسم المقبل

اعتمد الاتحاد السعودي لكرة القدم، عدد اللاعبين المحترفين والأجانب والمواليد، لموسم 2019/2020.

اعتماد اتحاد الكرة الصعودية عدد المحترفين، جاء بعد الاطلاع على التوصية المقدمة من لجنة الاحتراف، وأوضاع اللاعبين والتقرير المرفوع من جانب اللجنة المقت، لدراسة أوضاع اللاعبين الأجانب والمواليد، والتي ضمت ممثلين من لجنة الاحتراف، وأوضاع اللاعبين واللجنة الفنية ولجنة المسابقات واللجنة القانونية باتحاد الكرة السعودي.

واستقر اتحاد الكرة السعودي على الآتي:

- الدوري السعودي للمحترفين "الممتاز":

7 لاعبين أجانب، 1 لاعب مواليد.

-دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين:

4 لاعبين أجانب، 1 لاعب مواليد.

- دوري الدرجة الثانية:

2 لاعبين أجانب، 2 لاعبين مواليد.

واعتمدت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، بداية فترة تسجيل اللاعبين الأولى "الصيفية، بداية من يوم الأربعاء 12 يونيو 2019 حتى السبت 31 أغسطس من نفس العام، والثانية من 1 يناير حتى 31 يناير 2020.