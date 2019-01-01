الاتحاد السعودي يعلن رفض استئناف الهلال ضد العويشير

لجنة الاستئناف تعلن رفض طلب الهلال

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

رفضت لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، الطلب المقدم من نادي الهلال، بشأن نظامية مشاركة عبد الله العويشير، حارس مرمى فريق أحد.

الهلال كان قد تقدم باحتجاج رسمي ضد نادي أحد، بشأن نظامية مشاركة عبد الله العويشير، حارس فريق أحد، والتي انتهت بالتعادل السلبي بالجولة 24.

وجاء نص القرار كالآتي:

⭕️عاجل: لجنة الاستئناف في الاتحاد السعودي ترفض الاستئناف المقدم من نادي #الهلال على قرار لجنة الانضباط والأخلاق بشأن مشاركة لاعب نادي أحد عبد الله العويشير. pic.twitter.com/rkoO9p5AuI — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 21, 2019

قبول الاستئناف من حيث الشكل، ورفضه من حيث الموضوع وتأييد قرار لجنة الانضباط والأخلاق، ما يعتبر قرارًا نهائيًا غير قابل للطعن".

الهلال احتج على مشاركة العويشير، بعد انتقاله إلى صفوف أحد، قادمًا من النصر، قبل نهاية فترة الانتقالات الشتوية، حيث تم التعاقد معه كلاعب هاو.