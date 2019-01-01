الاتحاد السعودي يعلن جدول دوري المحترفين
أحمد رفعت فيسبوك تويتر
أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن جدول دوري المحترفين موسم 2019/2020، وذلك بعد إجراء القرعة اليوم الأحد.
وتم الإعلان عن معايير مباريات دوري المحترفين، حيث جاءت كالآتي:
- مراعاة مواعيد الزراعة الشتوية والصيانة الدورية للملاعب المعتمدة بالتنسيق مع الهيئة العامة للرياضة
- تسلسل جولات الدور الثاني هو انعكاس تام لتسلسل جولات الدور الأول
- كل فريق من الفرق المشاركة يلعب في الدور الواحد كفريق مستضيف سبع مباريات على الأقل وثمانٍ مباريات على الأكثر
- لا يلعب أي فريق أكثر من جولتين متتاليتين كفريق مستضيف أو جولتين متتاليتين كفريق ضيف في الدور الواحد
جدول #الدوري_السعودي_للمحترفين للموسم الرياضي 2019-2020 https://t.co/xcHP4ZTde4— الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) July 21, 2019
- مباريات الجولة الأولى ستواجه فيها فرق المستوى الأول فرق المستوى الرابع، وفرق المستوى الثاني فرق المستوى الثالث
- لا يلعب أي فريق جولتين متتاليتين ضد فريقين من المستوى الأول، أو جولتين متتاليتين ضد فريقين من المستوى الرابع
- في الجولتين الأخيرتين يلعب كل فريق إحداهما كفريق مستضيف والأخرى كفريق ضيف
- مراعاة الملاعب المشتركة بين فريقين في الجولتين الأخيرتين، بحيث يلعب أحد الفريقين في الجولة كفريق مستضيف، والفريق الآخر كفريق ضيف لكونها جولات موحدة
- لا تقام مباراتان من مباريات الديربي أو الكلاسيكو بين الأندية الأربعة (النصر، الهلال، الأهلي، الاتحاد) في جولة واحدة