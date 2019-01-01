الاتحاد السعودي يعلن البرنامج الزمني لانتخاباته

غدًا - فتح باب الترشح

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم السبت، عن البرنامج الزمني لإجراء انتخاباته لاختيار مجلس إدارة جديد.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات بعدما تقدم قصي الفواز؛ الرئيس السابق للاتحاد، باستقالته في أواخر فبراير الماضي، لأسباب خاصة.

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وتقرر أن يُفتح باب الترشح غدًا الأحد، وحتى 23 من الشهر الجاري، على أن تُعلن القوائم النهائية في 19 يونيو المقبل

الاتحاد أوضح أنه في 29 من يونيو المقبل، سيتم فتح باب الاقتراع أمام أعضاء الجمعية العمومية.

#لجنة_الانتخابات تعلن البرنامج الزمني لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم..



- استمارة الترشح⤵️

https://t.co/L22yB69rhg pic.twitter.com/OQSpe6f18Q — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) May 4, 2019

وحدد الاتحاد السعودي عدد من الشروط أمام راغبي الترشح، جاءت كالتالي:

الشروط والضوابط للترشح لانتخابات مجلس إدارة #الاتحاد_السعودي_لكرة_القدم.. pic.twitter.com/N3hkak0UD0 — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) May 4, 2019

يذكر أن لؤي السبيعي يتولى مهام رئيس الاتحاد مؤقتًا لحين إجراء الانتخابات، حيث تنص القوانين واللوائح على إجراء الانتخابات بنظام القائمة (11 شخصًا)، طالما استقال رئيس الاتحاد قبل انتهاء مدته.