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الاتحاد السعودي يعلن البرنامج الزمني لانتخاباته

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الاتحاد السعودي
غدًا - فتح باب الترشح

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم السبت، عن البرنامج الزمني لإجراء انتخاباته لاختيار مجلس إدارة جديد.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات بعدما تقدم قصي الفواز؛ الرئيس السابق للاتحاد، باستقالته في أواخر فبراير الماضي، لأسباب خاصة.

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وتقرر أن يُفتح باب الترشح غدًا الأحد، وحتى 23 من الشهر الجاري، على أن تُعلن القوائم النهائية في 19 يونيو المقبل

الاتحاد أوضح أنه في 29 من يونيو المقبل، سيتم فتح باب الاقتراع أمام أعضاء الجمعية العمومية.

وحدد الاتحاد السعودي عدد من الشروط أمام راغبي الترشح، جاءت كالتالي:

يذكر أن لؤي السبيعي يتولى مهام رئيس الاتحاد مؤقتًا لحين إجراء الانتخابات، حيث تنص القوانين واللوائح على إجراء الانتخابات بنظام القائمة (11 شخصًا)، طالما استقال رئيس الاتحاد قبل انتهاء مدته.

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