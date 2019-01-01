الاتحاد السعودي يعتمد عضويتي كامل الموسى و ابراهيم العيسى بلجنة المسابقات

قرار جديد من الاتحاد بهدف رفع الجودة والكفاءة باللجنة المشرفة على تنظيم المسابقات المحلية

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عضوية كل من إبراهيم العيسى وكامل الموسى في لجنة المسابقات.

وأصدر الاتحاد بياناً عبر موقعه الرسمي، ليكشف عن تشكيل اللجنة كاملاً بعد اعتماد عضوية الثنائي.

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ويأتي عبد الإله مؤمنة في منصب الرئيس، وعبد المجيد المنصور قائم بمهام النائب.

وأما منصب العضوية لخالد الطاسان، إبراهيم العيسي وكامل الموسى.

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عبد الإله مؤمنة رئيس اللجنة أعرب عن ثقته في الإضافة التي سيقدمها الوافدان الجديدان.

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وأبدى تفاؤله الشديد بتصاعد دور اللجنة في المرحلة القادم، بما يخص اعتماد نظام الحوكمة والهيكل التنظيمي.