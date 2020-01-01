الاتحاد السعودي يطالب بالحفاظ على حقوقه في الأولمبياد

المنتخب الأولمبي يرغب في الاحتفاظ بلاعبيه للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2021.

تلقى الاتحاد السعودي لكرة القدم، استفسارًا من دائرة المسابقات بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بشأن الإبقاء على اللاعبين مواليد 1997، والذين ساهموا في التأهل إلى أولمبياد طوكيو التي كان مقررًا لها 2020 قبل تأجيلها إلى 2021.

ونجح المنتخب السعودي الأولمبي، في الصعود إلى أولمبياد طوكيو، بعد الوصول إلى المباراة النهائية لبطولة كأس أمم آسيا تحت 23، والتي خسرها الأخضر أمام كوريا الجنوبية، بهدف دون رد.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية، إلى أن الاتحاد السعودي رد على نظيره الآسيوي، برغبته في الإبقاء على اللاعبين أنفسهم، الذين شاركوا في صعود المنتخب إلى الأولمبياد.

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وبذلك يتخذ الاتحاد السعودي قرارًا الاحتفاظ بلاعبيه، مثلما فعل الاتحادين الكوري والاسترالي، اللذين طالبا بالإبقاء على اللاعبين، بعد صعودهما إلى الأولمبياد المقرر إقامتها في 2021.

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وكان المنتخب السعودي قد قدم مستويات رائعة خلال منافسات كأس آسيا تحت 23 عامًا، التي أقيمت في تايلاند خلال شهر يناير الماضي.

ويقود المنتخب السعودي الأولمبي، المدرب الوطني الشاب سعد الشهري، الذي استطاع بناء منتخبًا قويًا نافس بقوة على لقب كأس آسيا.