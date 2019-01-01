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دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الاتحاد السعودي يستعين بالإيطالي كولينا في أخر مباراتين بالدوري

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Getty Images
يتولى كولينا الجوانب التحكيمية للمباريات المتبقية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم توصله إلى اتفاق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم من أجل الاستعانة بالإيطالي بييرلويجي كولينا رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي الفيفا.

ومن المنتظر أن يتولى كولينا الجوانب التحكيمية للمباريات المتبقية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .

وسيتواجد كولينا رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي الفيفا في المملكة العربية السعودية اختيار الطواقم التحكيمية التي ستدير المباريات والإشراف عليها ومراقبة عملها وتقييمها.

هذا إلى جانب دعم الاتحاد الدولي الفيفا والسيد كولينا للاتحاد السعودي الكرة القدم للاستفادة من خبراته بالتعاون معه في رسم خطة استراتيجية التطوير التحكيم السعودي ، والإسهام في وضع برامج للنهوض به خلال المرحلة المقبلة.

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يُذكر أن الإيطالي المُخضرم يمتلك سجلاً حافلاً في التحكيم واحداً من أشهر الحكام في تاريخ كرة القدم قبل اعتزاله في العام 2005.

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