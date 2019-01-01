الاتحاد السعودي يرد على فضيحة شاحن الجوال

بيان رسمي من الاتحاد السعودي

نفى الاتحاد السعودي بشكل قاطع، صحة ما تداوله الإعلام في الساعات القليلة الماضية، عن قيام أحد العاملين بفصل أسلاك تقنية الفيديو في قمة الجولة الثانية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بعد الشائعة التي كشفت عن سبب انقطاع تقنية (VAR) في قمة مواجهات الجولة الثانية للدوري السعودي بين الفتح والنصر.

إلا أن الاتحاد السعودي تفاعل سريعًا مع هذه الشائعة، وعلى الفور أصدر عبر منصته على "تويتر" هذا البيان "إشارة إلى ما تم تداوله إعلاميًا حول تعطل تقنية حكم الفيديو في مباراة الفتح ضد النصر، بسبب قيام أحد العاملين في ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بفصل أسلاك توصيل الكهرباء لشحن هاتفه".

⭕️ الاتحاد السعودي لكرة القدم يؤكد عدم صحة ما يتم تداوله إعلاميًا حول فصل أحد العاملين أسلاك تقنية حكم الفيديو المساعد لشحن هاتفه خلال مباراة الفتح والنصر. pic.twitter.com/OLSI5Qn3LO — موقع قول السعودي (@GoalSA) October 8, 2019

وأضاف "يؤكد الاتحاد السعودي لكرة القدم عدم صحة ما تم تداوله، متمنيًا من وسائل الإعلام التواصل عبر النافذة الإعلامية المخصصة لتلقي الاستفسارات والأسئلة في الموقع الرسمي للاتحاد لتقديم المواعيد الإعلامية الصحيحة".