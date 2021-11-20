الاتحاد السعودي يُدشن مشروع منتخب "أولمبياد 2032"

أكد الاتحاد السعودي لكرة القدم بُعد نظرته وتخطيطه للمستقبل بتدشينه لمشروع إعداد منتخب مواليد 2009 الهادف لإعداد الفريق للوصول إلى دورة الألعاب الأولمبية لعام 2032، والتي ستُقام في بريزبن الأسترالية.

وأوضحت إدارة المنتخبات الوطنية السنيّة في الاتحاد أن العمل على المشروع بدأ منذ 6 أشهر بإقامة 17 تجمعًا استكشافيًا في مختلف مناطق السعودية وأبرزها الرياض والمدينة ومكة المكرمة وجدة وأبها والقصيم وتبوك والحائل والأحساء والمجمعة، وقد تم خلالها رصد 3988 لاعبًا من أندية وأكاديميات ومراكز تدريب إقليمية والوقوف على مستوياتهم الفنية مباشرةً من الجهاز الفني للمنتخب.

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وأفادت الإدارة عبر الموقع الرسمي للاتحاد أن المرحلة التالية ستكون خاصة بالتكوين وتتضمن إقامة العديد من المعسكرات الداخلية للاعبين الذين برزوا خلال التجمعات، على أن يكون الرصد والاستكشاف للاعبين الموهوبين مستمرًا دون مدى زمني معيّن؛ في حين ستعقب تلك المعسكرات، المشاركة في بطولات ودية بشكل مستمر.

وأشار الاتحاد السعودي إلى أن هذا الجيل يُنتظر أن يُشارك في العديد من البطولات القارية والدولية في العقد القادم، بدءًا من كأس آسيا تحت 17 عامًا عام 2025 ومرورًا بكأس آسيا تحت 20 عامًا عام 2029 وإمكانية التأهل لكأس العالم للفئتين العمريتين، ونهاية ببطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا التي ستقام عام 2030 وتؤهل لأولمبياد 2032.

وقد أكد خالد بن مقرن عضو مجلس إدارة الاتحاد، المشرف على المنتخبات الوطنية السنية، أن هذا المشروع يهدف إلى تكوين نواة رافدة للمنتخبات في السنوات المقبلة وحفظ الموهوبين منهم، مبينًا أن جيل مواليد 2009 وما بعد يبرز لديهم استحقاق رياضي كبير يتمثل بدورة الألعاب الأولمبية 2032.

وقدم بن مقرن شكره وتقديره لوزير الرياضة السعودية، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، على دعمه الكبير للمنتخبات الوطنية وكذلك لرئيس اتحاد كرة القدم، ياسر المسحل، على متابعته المتواصلة، مشيرًا إلى أن العمل في الفترة القادمة سيتركز على تطوير اللاعبين الذين تم اختيارهم، فنيًا وبدنيًا وفي جوانب التغذية والتثقيف، بالإضافة إلى المشاركة في بطولات دولية ودية للرفع من مستوياتهم.

وأشاد المدير الفني للمنتخب، خالد الفرحان، بالتجمعات الـ17 التي تمت في مرحلة الاستكشاف، مؤكدًا أنها منحتهم فرصة رصد العديد من اللاعبين الموهوبين في مختلف مدن ومناطق السعودية، وأشار إلى أن عملية استكشاف المواهب ستتواصل في الفترة القادمة بجانب تطوير وتحسين اللاعبين الذين تم اختيارهم وفق خطة منظمة يتبعها الجهاز الفني وتُتابعها إدارة المنتخبات السنية.