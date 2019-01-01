الاتحاد السعودي يدشن مراكز لاكتشاف المواهب وتطويرها

3 ساعات تدريب يوميًا من أجل التقييم والتطوير

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة ياسر مسحل، تدشين مراكز تدريب إقليمية، لاكتشاف المواهب وتطويرها، وفق خطة طويلة المدى.

وأوضح اتحاد الكرة أن الفئة المستهدفة هي ما هم تحت 12 و14 سنة، على أن تبدأ مرحلة الاكتشاف غدًا الأربعاء، ولمدة 14 يومًا.

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وتم تدشين مركزين؛ الأول في جدة بمدينة الملك عبد الله الرياضية، والثاني في الدمام بملعب أرامكو - الظهران.

وقال بندر الأحمدي؛ عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ومدير مراكز التدريب الإقليمية: "نسعى من خلال هذه المراكز إلى إيجاد بيئة تدريبية عالية المستوى للاعبين صغار السن، الذين لم يسبق لهم الانضمام للمنتخبات أو الأندية، بهدف زيادة اتساع دائرة كرة القدم في المملكة، ورفع عدد ممارسيها، وذلك تحت إشراف كوادر وطنية".

ومن المقرر أن تبدأ مرحلة التدريب من 3 وحتى 6 نوفمبر المقبل، ولمدة ثلاث ساعات يوميًا.