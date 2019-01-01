الاتحاد السعودي يعدل نظام الرديف

تعديلات تتناسب مع طلبات الأندية

تويتر هيثم محمد

تحدثت تقارير إعلامية عن تعديلات على نظام الرديف في الدوري السعودي من قبل اتحاد الكرة بناء على طلب من الأندية.

وذكرت "الرياضية" أن الاتحاد سيناقش في اجتماعه بالبريدة مساء الخميس ملف الدوري الرديف والتعديلات على نظامه.

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وأضاف التقرير أن التعديلات ستكون بناء على المقترحات التي تقدمت بها الأندية في أكتوبر الجاري.

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اجتماع اتحاد الكرة سيشمل أيضاً مناقشة عدة مقترحات وقضايا أخرى، أبرزها تعيين مكتب محاماة مختص لخدمة أندية الدرجة الأولى والثانية.