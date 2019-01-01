بمساعدة زوجة اللاعب - الاتحاد يبدأ ملاحقة مهددي خيمينيز بالقتل

لم يمر أداء التشيلي السيء خلال لقاء ضمك مرور الكرام

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

بدأ مجلس إدارة نادي اتحاد جدة برئاسة أنمار الحائلي، في اتخاذ إجراءات قانونية، بشأن تلقي التشيلي لويس خيمينيز؛ لاعب الفريق الأول لكرة القدم، تهديدات بالقتل.

التشيلي كشف أمس السبت، عن قيام بعض الجماهير بتهديد حياته هو وعائلته، عقب الأداء السيء الذي ظهر به خلال لقاء ضمك الأخير، مطالبًا بإبعاد عائلته عن أمور كرة القدم. (طالع التفاصيل)

وأكدت صحيفة "الاقتصادية" وفقًا لمصادرها أن الاتحاد بدأ في رصد وملاحقة كل من أساء أو هدد خيمينيز، تمهيدًا لتقديمها إلى الجهات القضائية المختصة في الجرائم الإلكترونية.

وأوضحت مصادر الصحيفة أن زوجة اللاعب قامت بتزويد اللجنة القانونية بجميع الحسابات التي أرسلت إليهم رسائل تهديد وإساءة.

وطالب التشيلي لويس سييرا؛ المدير الفني للعميد، إدارة النادي بضرورة حماية اللاعبين والجهاز الفني والإداري، وإبعادهم عن الأجواء السلبية التي تؤثر عليهم.

زوجة لاعب الاتحاد تفتح النار على الجماهير

كتيبة سييرا كانت قد تلقت الهزيمة أمام ضمك أول أمس الجمعة، بثنائية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ويحتل الاتحاد المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري برصيد ثلاث نقاط فقط، جمعها من مباراتين.

العميد يستعد لملاقاة الهلال السعودي بعد غدٍ الثلاثاء، ضمن إياب دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا، بعدما انتهى الذهاب بالتعادل السلبي دون أهداف.