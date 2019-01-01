29 لاعبًا يهددون الاتحاد السعودي

قصي الفواز لم يستجيب لخطابات اللاعبين

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يتعرض الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة لؤي السبيعي، خلال الفترة الحالية لأزمة كبيرة تهدد بتقديم شكاوى ضده أمام لجنة فض المنازعات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن 29 لاعبًا اتفقوا مع وكيل أعمال على اتخاذ موقف موحد ضد الاتحاد السعودي، من أجل الحصول على حقوقهم، مهددين باللجوء لغرفة فض المنازعات.

ويأتي تهديد اللاعبين نظرًا لعدم تنفيذ الأندية لقرارات لجنة فض المنازعات بدفع مبالغ مالية لهم بعد فسخ عقودهم.

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وليد محبوب؛ لاعب الوحدة، والذي يعد طرفًا في القضية، قال في تصريحاته للصحيفة: "عددنا في تزايد، حاليًا أصبحنا 50 لاعبًا ووكيلًا، لأننا خاطبنا اتحاد الكرة أكثر من مرة في عهد الرئيس السابق قصي الفواز، وتلقينا وعودًا بالحل ولم يحدث أي شيء".

وأضاف: "هناك قرارات مر عليها أكثر من عام، واللوائح تنص على أنع في حال عدم سداد المبالغ في مدة أقصاها 30 يومًا، يمنع النادي من التعاقدات، ورغم ذلك تتعاقد الأندية مع لاعبين جدد وكأن شيئًا لم يكن".

ورصدت الصحيفة عددًا من أسماء اللاعبين في القضية كفهد باقديم؛ لاعب الأهلي والاتحاد السابق، عبد الرحمن الشمري؛ لاعب التعاون، عبد العزيز القصير؛ لاعب الرائد وغيرهم.