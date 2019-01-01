الاتحاد السعودي لكرة القدم يساند سلمان بن إبراهيم في انتخابات "الآسيوي"

انتخابات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الشهر المقبل

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، عن موقف الاتحاد السعودي لكرة القدم، تجاه انتخابات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم التي ستقام خلال الفترة المقبلة.

ويميل الكثير إلى مساندة الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، وحصوله على فترة جديدة للتواجد على رأس مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن الاتحاد السعودي لكرة القدم سيدعم البحريني الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة ليكون رئيسًا للاتحاد لفترة جديدة.

وأشارت التقارير أن الاتحاد السعودي لكرة القدم اطلع على برنامج آل خليفة في الفترة الجديدة، حيث اتضح منها أنه يستحق ثقة الاتحاد السعودي.

وتقام الانتخابات على رئاسة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يوم 6 أبريل المقبل، في مدينة كوالالمبور العاصمة الماليزية بمقر الاتحاد الآسيوي.

إقرأ أيضًا - ضربة موجعة للهلال قبل مباراة النصر

وكان محمد خلفان الرميثي، قد انسحب من سباق الفوز برئاسة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، داعمًا الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة لتوليه لفترة جديدة.