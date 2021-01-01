رسميًا | الاتحاد العربي يُعلن موعد نهائي كأس محمد السادس بين الاتحاد والرجاء

نهائي سعودي مغربي للبطولة العربية

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم رسميًا موعد المباراة النهائية لبطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال بين الاتحاد السعودي والرجاء المغربي.

الاتحاد كان قد تأهل إلى النهائي بتخطي مواطنه الشباب فيما نجح الرجاء في إقصاء الإسماعيلي المصري، وقد كان من المفترض أن تُلعب المباراة النهائية في وقت سابق لكن الإجراءات الدولية لمكافحة جائحة كورونا حالت دون ذلك.

الاتحاد العربي أعلن عبر حسابه الرسمي على تويتر اليوم الثلاثاء إقامة المباراة النهائية في المغرب يوم 21 أغسطس القادم، قبل انطلاق الدوريين السعودي والمغربي.

#عاجل l



نهائي بطولة #كاس_محمد_السادس_للاندية_الابطال بين @RCAofficiel و @ittihad يوم الـ 21 أغسطس 2021 في المملكة المغربية.



بالتوفيق للناديين.. pic.twitter.com/D1hB7poHNz — الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) April 27, 2021

كان طلال آل الشيخ مدير البطولة العربية قد أكد لصحيفة الرياضية السعودية أن الاتحاد العربي كان قد حدد موعدين لإقامة النهائية، أحدهما في مايو القادم، لكن تم الاستقرار على أغسطس.

إذ قال "اقترحنا موعدين سابقًا في شهري مايو وأغسطس المقبلين، ولكن استقرينا على أغسطس وهو الأقرب حتى الآن في المغرب، وسيأتي تزامنًا مع انطلاق الدوريين السعودي والمغربي".

وأضاف حول الحضور الجماهيري والمكافأة المالية "إلى الآن لم يتحدد مصير الحضور الجماهيري، حيث سيعتمد على مسؤولي الصحة في البلدين، فهم أحرص مع الاتحاد العربي على سلامة الجميع. جائزة الفوز بالبطولة؟ حتى الآن قيمة المكافآت لم تتغير".

يُذكر أن النجم الساحلي التونسي هو حامل لقب البطولة العربية، إذ كان قد تفوق على الهلال السعودي في النهائي الذي أقيم في الإمارات.