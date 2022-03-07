الاتحاد الدولي يسمح برحيل أجانب الدوري الروسي والأوكراني مجانًا!
كشفت تقارير صحفية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في طريقه لاتخاذ إجراء جريء للغاية فيما يتعلق بالأزمة الروسية الأوكرانية الراهنة.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا"، والتي أكدت أن الاتحاد الدولي سيقوم بتعليق عقود كافة اللاعبين الأجانب المتواجدين في روسيا وأوكرانيا في الوقت الحالي.
وأوضحت الصحيفة أن تلك الخطوة تأتي في ظل الظروف التي تمر بها البلدين، ومن أجل منح هؤلاء النجوم الحرية في تحديد مصيرهم.
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تعليق عقود الأجانب في روسيا وأوكرانيا سيعني أن أي فريق في العالم يستطيع التفاوض بشكل مباشر مع أي لاعب أجنبي يحترف هناك دون العودة لفريقه الأصلي.
وسيعني كذلك إمكانية رحيل أي لاعب عن فريقه الأوكراني أو الروسي بشكل مجاني، دون الحاجة لتسديد شروط جزائية أو قيمة انتقال.
ومن أبرز النجم الأجانب في روسيا وأوكرانيا حاليًا يوجد مالكوم لاعب برشلونة السابق ومواطنه دافيد نيريس لاعب أياكس السابق.
جدير بالذكر أن العمليات الروسية في أوكرانيا كانت قد بدأت في الخميس الـ 24 من فبراير الماضي ولا تزال مستمرة حتى يومنا هذا.