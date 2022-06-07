الاتحاد الدولي يستعد لاستخدام "الحكم الآلي" في كأس العالم

تجربة تعرضت لبعض الانتقادات

يحرص جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، على تقديم نظام التسلل شبه الآلي في كأس العالم 2022 بقطر.

وتنطلق البطولة في شهر نوفمبر من هذا العام، وسط توقعات بتنظيم مختلف وتطبيق لبعض الطرق التكنولوجيا المتقدمة لمساعدة الحكام.

ويعمل الاتحاد الدولي على استخدام تقنية آلية للقيام بدور الحكم المساعد للكشف عن حالات التسلل بأدق صورة ممكنة.

هل تم القيام بتجربة هذه الخاصية؟

أجريت تجارب النظام التي تستخدم 10 كاميرات لتتبع 29 نقطة جسدية لكل لاعب، في بطولة كأس العالم للأندية التي فاز بها ليفربول مؤخرًا وكذلك كأس العرب في قطر.

ومع كل الدلائل على أن تكنولوجيا الحكم المساعد الآلي تعمل بنجاح أكثر من الخاصية الحالية التي تستخدم تقنية الفيديو "VAR" فمن المقرر التفكير جديًا بتطبيقها.

ومن المتوقع الاستقرار على القرار النهائي بشأن هذا الأمر، في الاجتماع العام السنوي لمجلس إدارة الاتحاد الدولي خلال مطلع الأسبوع القادم.

متى تظهر التقنية مرة أخرى؟

رغم تعرضها للعديد من الانتقادات، إلا أن الاتحاد الدولي أبدى استعداده للإعلان عن عدم وجود عوائق أمام الاستخدام الكامل للتكنولوجيا لمساعدة الحكام.

وهذا يعني أننا قد نرى ظهور التقنية في كأس العالم بالمباراة الافتتاحية بين السنغال وهولندا يوم 21 نوفمبر القادم.

ولكن القرار النهائي سيتخذ عن طريق الفيفا بعد تحليل كامل لكافة البيانات المسجلة بخصوص تجربة الخاصية على أرض الواقع.

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