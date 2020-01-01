الاتحاد الدولي يكشف تفوق البرتغال على إنجلترا في سوق الانتقالات

إحصائيات الاتحاد الدولي السنوية بخصوص سوق الانتقالات

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم التقرير السنوي العالمي المتعلق بتحركات سوق الانتقالات عن العام 2019، ومدى الزيادة الواقعة في الأموال المصروفة والأرباح المحققة.

وتعد النسخة الجاري الحديث عنها هي الثانية فقط التي تصدر عن فيفا، إذ كان الإصدار الأول في 2018، وتحتوي على قسمين، أحدهم للرجال، والآخر للسيدات.

وأوضح التقرير أن 7.35 بليون دولار تم صرفها في حركة التنقلات بكرة القدم، بزيادة تبلغ 5.8% عن العام 2018، وذلك عن مجموع 18042 عملية انتقال بين الأندية.

أندية البريميرليج تتصدر قائمة الأندية صاحبة أعلى صافي مصروفات في الميركاتو

وأضاف التقرير أن 15463 لاعباً من 178 جنسية مختلفة كانوا وراء الصفقات التي جرت خلال العام 2019، واللافت أن واحداً من كل أربع صفقات للاعبين تحت 18 عاماً تم دفع الأموال لشرائه.

التقرير أشار لتفوق البرتغال في تحقيق مكاسب من الصفقات بعد أن حققت موازنة إيجابية بلغت 384 مليون دولار بين عمليات البيع والشراء، بينما كانت إنجلترا صاحبة الموازنة الأكثر سلبية بسلبي 549.9 مليون دولار.

واللافت للنظر أن 80 بالمائة من إجمالي المصروفات التي حدثت في 2019 كانت عبر فقط 100 نادي، وكانت أكثر حركة تنقلات بين الدول من البرازيل إلى البرتغال بإجمالي 228 صفقة.

برشلونة وريال مدريد وترتيب أكثر 20 فريقًا دفعًا للرواتب في العالم

وتصدرت أندية المملكة العربية السعودية حركة التنقلات في آسيا، ومصر في إفريقيا، بينما جاءت الأندية الألمانية على رأس القائمة في أوروبا.

وعلى صعيد الكرة النسائية، كان لافتاً ارتفاع قيمة الصفقات من 2018 بما يقارب 16.3%، وعدد التنقلات بقرابة 19.7%، ما يتماشى مع الاهتمام المتزايد باللعبة.