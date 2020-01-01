أخبار الاتحاد اليوم | جراحة لمدافع الفريق والاقتراب من ضم هدف الهلال

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 17 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لمباريات الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وعاد في مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الاتحاد السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فابيو كاريلي وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم الخميس 17 سبتمبر 2020 ...

جراحة ناجحة للاعب الاتحاد

أجرى حمدان الشمراني؛ مدافع الاتحاد، اليوم الخميس، عملية جراحية ناجحة في عظمة الأنف، بعد الإصابة التي تعرض لها قبل نهاية الموسم المنقضي من الدوري المحلي.

تحويل شكوى الاتحاد ضد النصر إلى لجنة الاحتراف

قرر ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، إحالة الشكوى الرسمية التي تلقاها من إدارة نادي الاتحاد، تجاه نادي النصر، إلى لجنة الاحتراف برئاسة جابر الجهني. (طالع التفاصيل)

تقارير .. الاتحاد يقترب من التعاقد مع هدف الهلال

اقتربت إدارة نادي الاتحاد، من التعاقد مع اللاعب البرازيلي إدينيلسون دوس سانتوس، لاعب وسط فريق إنترناسيونال البرازيلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. (طالع التفاصيل)

بعد اعتزال الشلهوب .. حسين عبد الغني وأكبر اللاعبين سنًا في الدوري السعودي

هكذا هي كرة القدم، تمنعك متعة عمرها قصير وتخطف منك لاعبك المفضل ونجمك في عمر محدد، يمر وكأنه أيام، تاركةً لك ذكرياته في الملاعب لتعيش عليها.

المزيد من الفرق

العاشر من سبتمبر 2020 يوم أن أعلن المايسترو الخلوق محمد الشلهوب؛ قائد الهلال السعودي، اعتزاله اللعب نهائيًا، وهو ابن الـ38 عامًا.

هناك من وصف هذا اليوم بـ"يوم نهاية جيل الأساطير"، لكن كذلك يوم أن فقدت الملاعب السعودية واحدًا من أكبر اللاعبين عمرًا بها.

في التقرير التالي نطلعكم على أكبر اللاعبين عمرًا في الدوري السعودي بالموسم المقبل. (طالع التفاصيل)

لا تهددونا بالقتل واغلق فمك واخرس .. أبرز التصريحات المثيرة في الموسم بالدوري السعودي

شد وجذب، تصريحات هنا وأخرى هناك، انتقادات، تلميحات، مناوشات كلامية ومشادات، أمور تمنح كرة القدم إثارة خارج المستطيل الأخضر قبل داخله، فلم تجد دوري بالعالم يخلو من مثل هذه الأمور، التي يعشقها الجمهور إذا كانت صادرة من الطرف المؤيد له، أما إذا كانت صادرة من طرف المنافس، فغضب عارم يثور. (طالع التفاصيل)