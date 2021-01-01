أخبار الاتحاد اليوم | التشكيل المتوقع أمام الفيصلي، وخماسي مُهدد بالإيقاف

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 23 فبراير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 22 فبراير الخاصة بنادي الاتحاد السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

الاتحاد يسعى لتعزيز تفوقه التاريخي على الفيصلي

يحل الاتحاد اليوم ضيفًا على الفيصلي ضمن الجولة الـ20 من الدوري السعودي، ويسعى الفريق لتعزيز تفوقه التاريخي على منافسه خلال حقبة دوري المحترفين السعودي.

الاتحاد حقق 8 انتصارات على الفيصلي منذ موسم 2008-2009، فيما خسر أمامه 7 مرات، وانتهت المباريات الستة المتبقية بالتعادل بين الفريقين.

الاتحاد يُواجه الفيصلي بتشكيل التعاون

أفادت المصادر الصحفية المتابعة لتدريبات الاتحاد أن المدرب فابيو كاريلي لن يُغير على التشكيل الأساسي الذي هزم التعاون في المباراة الأخيرة من الدوري السعودي.

وركز المدرب البرازيلي خلال المران على كيفية التصدي لسلاح الفيصلي الهجومي الأبرز وهو التمريرات العرضية.

5 مهددين بالإيقاف في الاتحاد

يُساور القلق المدرب فابيو كاريلي من حصول أي من لاعبيه الخمسة المهددين بالإيقاف على بطاقة صفراء خلال مواجهة الفيصلي ستحرمه من اللعب أمام القادسية في الجولة القادمة.

الخماسي المهدد بالإيقاف هم مارسيلو جروهي وأحمد حجازي وعبد الرحمن العبود وعبد العزيز البيشي وعبد المجيد السواط.

كاريلي يحسم مستقبل مدافع النصر مع الاتحاد