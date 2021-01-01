أخبار الاتحاد اليوم | لا غيابات أمام الاتفاق، وصمود رائع خارج جدة

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 26 يناير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 26 يناير الخاصة بنادي الاتحاد السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

الاتحاد يُواجه الاتفاق دون أي غيابات

يستأنف الاتحاد تدريباته الجماعية اليوم الثلاثاء استعدادًا لمواجهة الاتفاق مساء السبت القادم في الدوري السعودي، وذلك بعد حصول اللاعبين على راحة يوم أمس بقرار المدير الفني فابيو كاريلي عقب التعادل مع النصر في مكة.

ويدخل العميد مباراة الاتفاق دون أي غيابات سواء للإصابة أو الإيقاف، إذ سيستعيد نجم وسطه كريم الأحمدي الذي غاب عن موقعة النصر بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

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ماجد هود: الاتحاد يريد ضم الحمدان

قال ماجد هود الصحفي الرياضي السعودي المقرب من إدارة الاتحاد أن النادي يريد التعاقد مع عبد الله الحمدان مهاجم الشباب الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.

إذ قال ردًا على سؤال من أحد المغردين حول مستقبل الحمدان "متأكد أن الاتحاد يريده، لكن لا أعلم أين سينتهي به المطاف".

إدارة الاتحاد تُجمد سداد الديون لصالح تسديد مستحقات اللاعبين

أفادت صحيفة مكة السعودية أن إدارة الاتحاد قررت تجميد سداد الديون المستحقة لأندية ولاعبين آخرين في الوقت الحالي، وذلك لرغبتها تسديد مستحقات لاعبي الفريق الأول المحليين والأجانب أولًا.

الاتحاد لم يحصل على شهادة الكفاءة المالية لوجود ديون كثيرة عليه لأطراف خارجية، أبرزها ناديي الاتفاق والقادسية، وقد أوضحت الصحيفة أن الإدارة بدأت بعقد اجتماعات لحصر مديونيات النادي ووضع الخطط المناسبة لسدادها.

رقم رائع للاتحاد خارج ملعبه في الدوري السعودي

حقق الاتحاد رقمًا رائعًا يخص مبارياته خارج ملعبه في الدوري السعودي هذا الموسم، إذ لم يخسر خلال 7 مواجهات خاضها بعيدًا عن جدة.

إنجاز إنهاء الدور الأول من الدوري السعودي دون أي خسارة خارجية ليس جديدًا على العميد، إذ حققه 3 مرات منذ انطلاق دوري المحترفين السعودي موسم 2008-2009.

حدث ذلك خلال موسم فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، منافسات الدور الأول دون تلقي أي هزيمة خارج ملعبه، للمرة الرابعة في الدوري السعودي منذ تحوله لنظام المحترفين بداية من موسم 2008ـ2009.

حدث ذلك خلال مواسم 2008ـ2009، 2010ـ2011 و2016ـ2017، وقد استطاع في الموسمين الأوليين الحفاظ على رقمه حتى نهاية الموسم، بينما فقده موسم 2016ـ2017 بالخسارة 1ـ4 أمام الفتح في الجولة الأخيرة.

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