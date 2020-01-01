أخبار الاتحاد اليوم | التحفظ على اسم صفقة أجنبية وضمك يقترب من خيل

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 1 أكتوبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لمباريات الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وعاد في مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الاتحاد السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فابيو كاريلي وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم الخميس 1 أكتوبر 2020 ...

الاتحاد يتحفظ على اسم صفقته العالمية

أكدت تقارير صحفية، على أن نادي الاتحاد، اقترب من التعاقد مع لاعب أجنبي من العيار الثقيل، لتدعيم صفوف العميد قبل بداية الموسم الجديد 2020-2021.

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وأشارت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، إلى أن إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، اتخذت خطوات لحسم صفقة أجنبية، بتوصية من المدرب فابيو كاريلي.

وفضلت إدارة الاتحاد التحفظ على اسم اللاعب الأجنبي الجديد، لحين الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة، خوفًا من عرقلة المفاوضات باللحظات الأخيرة.

الاتحاد يبدأ الوديات بمواجهة الفيصلي اليوم

يستعد فريق نادي الاتحاد لمواجهة الفيصلي، في مباراة ودية مساء اليوم الخميس، ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد.

واكتفى فريق نادي الاتحاد بحصة تدريبية واحدة مساء أمس الأربعاء على ملعب النادي، وذلك تفاديًا لإرهاق اللاعبين قبل مواجهة الفيصلي.

الفتح يتعاقد مع مدافع الاتحاد

نجحت إدارة نادي الفتح، في التعاقد مع عمار الدحيم، مدافع فريق نادي الاتحاد، من أجل تمثيل الفريق الشرقي حتى صيف 2022.

الدحيم انتقل إلى الفتح بعد انتهاء عقده مع الاتحاد، في ظل عدم رغبة البرازيلي فابيو كاريلي في استمراره مع الفريق للموسم المقبل.

ضمك يقترب من التعاقد مع ليوناردو خيل

اقترب نادي ضمك، من التعاقد مع لاعب الوسط الأرجنتيني ليوناردو خيل، لاعب نادي الاتحاد، لتدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم المقبل.

وأشار صالح أبو نخاع رئيس ضمك خلال تصريحات لصحيفة "مكة" السعودية، إلى أنه توصل لاتفاق مع إدارة الاتحاد، للحصول على ليوناردو خيل بداية من الموسم المقبل.