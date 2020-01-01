أخبار الاتحاد اليوم | دعم حكيم زياش لنجم العميد ورسالة المولد للجماهير

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 25 أكتوبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لانطلاق الموسم الجديد ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا .

وتتصدر استعدادات الاتحاد السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فابيو كاريلي وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 25 أكتوبر 2020 ...

حكيم زياش يدعم نجم اتحاد جدة في أول ظهور له

حرص المغربي حكيم زياش؛ محترف نادي تشيلسي الإنجليزي، على دعم صديقه السابق في الدوري الهولندي، الكاب فيردي جاري رودريجيز؛ نجم الاتحاد السعودي، قبل أول ظهور له بعد العودة من جديد. ( طالع التفاصيل )

بعد التعادل أمام الفتح .. المولد يوجه رسالة لجماهير الاتحاد

حرص فهد المولد، مهاجم فريق نادي الاتحاد، على توجيه رسالة إلى جماهير ناديه، بعد تعادل فريقه أمام الفتح بهدفين لمثلهما، في المباراة التي أقيمت مساء السبت. ( طالع التفاصيل )

كاريلي: ثلاثي النصر يجعل الاتحاد أقوى

أكد البرازيلي فابيو كاريلي، المدير الفني لفريق نادي الاتحاد، على أن فريقه تحسن بشكل كبير عن الموسم الماضي، مشيرًا إلى أن الصفقات الجديدة، بانضمام ثلاثي النصر عمر هوساوي وعبد العزيز الجبرين وحمد المنصور، وعودة الرأس الأخضري جاري رودريجيز، سيكون الفريق أقوى. ( طالع التفاصيل )

فيديو: أهداف مباراة الاتحاد والفتح في الدوري السعودي 2021

شاهد ملخص وأهداف مباراة الاتحاد والفتح في الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2020-2021، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي. ( طالع التفاصيل )

أسد وعنكبوت ومبابي .. أشهر وأبرز احتفالات اللاعبين بالدوري السعودي

في هذا التقرير نستعرض أشهر الاحتفالات المميزة للاعبين في منافسات الدوري السعودي. ( طالع التفاصيل )

بانيجا، مارتينيز ونجوم تُوجوا بألقاب قارية مع أنديتهم قبل اللعب في الدوري السعودي

نجح الشباب السعودي في إبرام صفقة من العيار الثقيل حين تعاقد مع إيفر بانيجا نجم إشبيلية في صفقة انتقال حر، وقد انضم النجم الأرجنتيني لليوث بعد أيام من تتويجه بلقب الدوري الأوروبي مع ناديه الإسباني. بانيجا ليس أول لاعب يلعب في الدوري السعودي وقد سبق له التتويج بألقاب قارية مع أنديته، هناك مجموعة أخرى نستعرض أبرزها. ( طالع التفاصيل )

جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي 2021

تعرف على ترتيب هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020-2021 بعد انطلاق الجولة الثانية. ( طالع التفاصيل )

جدول مباريات اليوم في الدوري السعودي، القنوات الناقلة والترتيب

تعرف على جدول مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2020-2021 على مدار الموسم، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟ وترتيب الدوري السعودي. ( طالع التفاصيل )

جدول ترتيب الدوري السعودي 2021

تعرف على جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2020-2021 بعد انطلاق الجولة الثانية. ( طالع التفاصيل )