أخبار الاتحاد اليوم | بديل بوني ومفاجأة للجماهير

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 29 يوليو

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الاتحاد السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فابيو كاريلي وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم الأربعاء 29 يوليو 2020 ...

بديل بوني

استقر البرازيلي فابيو كاريلي؛ المدير الفني للاتحاد، على بديل المهاجم الإيفواري ويلفريد بوني، الذي تعرض لإصابة عضلية خلال مواجهة القادسية الودية.

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العميد يستعد لاستئناف مباريات في الدوري المحلي بملاقاة أبها في الرابع من أغسطس الجاري.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" فإن كاريلي قرر الدفع بالبرازيلي رومارينيو كمهاجم صريح تعويضًا لغياب بوني أمام أبها.

مفاجأة لجماهير الاتحاد

يجهز مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، جوائز لجماهير النادي، احتفالًا بالراعي الرسمي الجديد للنادي؛ شركة تأجير؛ الوكيل الحصري لسيارات "فاو" بالمملكة.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" فإن إدارة الاتحاد تعتزم مع شركة تأجيل توزيع ثماني سيارات على الجماهير الاتحادية إلكترونيًا، إذ ستكون الآلية من خلال مواقع النادي الإلكترونية والشركة الراعية.

رسميًا .. نهاية علاقة فيلانويفا والدوري السعودي

تأكد بشكل رسمي رحيل التشيلي كارلوس فيلانويفا؛ لاعب وسط اتحاد جدة السابق والفيحاء السعودي الحالي، عن الدوري السعودي، بنهاية الموسم الجاري. ( طالع التفاصيل )

تأثير فيروس كورونا على الميركاتو السعودي .. الحل عند الهلال والنصر؟

سنتحدث في هذا الموضوع عن المنافسة ولكن ليست المقصود بها تحقيق الألقاب، ولكن المنافسة على الصفقات واللاعبين الجُدد، حيث شهدنا تحركات كبيرة من بعض الأندية مؤخرًا فيما يخص الصفقات، بينما حاولت بعض الأندية الحفاظ على لاعبيها. ( طالع التفاصيل )